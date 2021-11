Virbac finalise l’acquisition de Centrovet

(AOF) - Virbac a acquis 34% des titres du groupe chilien Centrovet, portant ainsi sa participation à 100%. Le prix pour l'acquisition de cette participation s'élève à 43,7 millions de dollats payé au moment de la clôture de l'opération, auquel s'ajoutera, le cas échéant, un complément de prix, assujetti à la réalisation de conditions, et qui sera inférieur à 10% du prix d'acquisition.

Comme indiqué précédemment, cette transaction aura peu d'incidence sur les comptes de notre entreprise, autre que le décaissement du prix, dans la mesure où l'activité de Centrovet est consolidée à 100% depuis la prise de participation majoritaire de 51% intervenue le 23 novembre 2012.

Sébastien Huron, directeur général de Virbac, a commenté : "Avec cette acquisition, nous confortons notre position sur ce marché d'avenir de l'aquaculture qui est également un segment stratégique pour Virbac. Grâce à ses infrastructures R&D et industrielles, Centrovet nous confère un véritable atout compétitif dans l'industrie de l'aquaculture au Chili. Avec son équipe très engagée, nous avons l'ambition d'apporter davantage de produits et de solutions innovantes sur le marché local, et de rechercher des synergies supplémentaires du côté de la R&D et de la production entre le segment des poissons d'eau froide et celui d'eau chaude".

"Centrovet a été fondée en 1979 par la famille Farcas qui, en tant qu'actionnaire unique ou majoritaire, l'a développée pendant plus de 30 ans avec un fort esprit entrepreneurial. Depuis la création de la joint-venture en 2012, ils sont restés activement impliqués dans le développement de l'entreprise jusqu'à ce jour", a rappelé le dirigeant français.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.