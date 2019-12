Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Virbac : entouré pour des prévisions relevées pour 2019 Cercle Finance • 23/12/2019 à 10:08









(CercleFinance.com) - Virbac s'envole de 10%, entouré après l'annonce d'un relèvement par le fabricant de médicaments vétérinaire de sa perspective de croissance annuelle du chiffre d'affaires à taux constants qui devrait à présent se situer entre 6% et 7% par rapport à 2018. Le ratio de 'résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions' sur chiffre d'affaires devrait, quant à lui, progresser d'environ trois points par rapport à 2018 à taux de change constants (2,5 points hors exceptionnels). Par ailleurs, Virbac indique que le site américain de St. Louis a fait l'objet d'une nouvelle inspection de la FDA américaine, suite à celle de 2016, qui s'est bien déroulée et qui confirme le statut cGMP (current Good manufacturing practice) de l'usine.

Valeurs associées VIRBAC Euronext Paris +10.96%