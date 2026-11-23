A l'occasion du sommet Choose France - Edition France, le laboratoire vétérinaire Virbac a dévoilé un plan d'investissement pluriannuel supérieur à 320 millions d'euros sur la période 2025-2030. Cette enveloppe, qui vient s'ajouter aux dépenses courantes de maintien de l'outil industriel, vise à consolider l'ancrage hexagonal du groupe, qui réalise 90% de son chiffre d'affaires à l'export mais conserve plus de 40% de ses capacités industrielles en France.

A Carros (Alpes-Maritimes), 95 millions d'euros financeront d'ici 2029 une nouvelle unité de vaccins vétérinaires de 5 000 m² destinée à accroître de 60% les capacités du groupe pour les animaux de compagnie. Parallèlement, 28 millions d'euros sont alloués à l'extension du laboratoire de R&D en biologie avec une unité pilote de bioproduction opérationnelle en 2028.

Dans le Gard, Virbac construira d'ici 2029 une usine intégrée de plus de 10 000 m² pour accompagner la croissance de sa gamme Veterinary HPM, en privilégiant un approvisionnement en matières premières françaises et européennes.

Une plateforme logistique automatisée de plus de 18 000 m² verra le jour dès 2028 dans les Alpes-Maritimes. Elle centralisera les flux et les contrôles qualité avec une capacité de 15 000 palettes.

Le groupe va rapatrier d'Australie vers Carros la fabrication et le contrôle qualité de son implant contraceptif vétérinaire, avec une mise en service en 2029 qui doit doubler progressivement les capacités annuelles.

Une centrale technique d'énergie et de fluides industriels sera créée à Carros afin d'accompagner l'objectif du groupe de réduire de 42% ses émissions de gaz à effet de serre (scopes 1 et 2) d'ici 2030.