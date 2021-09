Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Virbac : encore 1 explosion du cours de +12%, record à 383E information fournie par Cercle Finance • 16/09/2021 à 10:58









(CercleFinance.com) - Virbac explose désormais à la hausse à chaque publication de trimestriels: cette fois, on assiste à une envolée du cours de +12% et à l'inscription d'un record à 383E. La trajectoire du titre constitue vraiment l'illustration de 'to the moon' !

Valeurs associées VIRBAC Euronext Paris +11.16%