Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Virbac: en nette hausse, un broker relève son conseil information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 17:19









(CercleFinance.com) - Virbac gagne plus de 3% à Paris après que TP Icap Midcap a annoncé mardi être passé à l'achat sur le titre, contre 'conserver' jusqu'à présent, invoquant notamment le récent repli du titre.



'A la lueur des incertitudes cycliques, monétaires, politiques et géopolitiques, il nous semble intéressant de capitaliser sur la santé animale, secteur en croissance défensive', justifie la société de Bourse.



Son objectif de cours reste en revanche inchangé à 389 euros.





Valeurs associées VIRBAC 354,00 EUR Euronext Paris +2,46%