Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Virbac: en nette hausse, un broker relève fortement sa cible information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 17:15









(CercleFinance.com) - Virbac gagne plus de 4% à Paris, alors qu'Oddo BHF a annoncé ce matin conserver sa note de 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours très nettement relevé, celui-ci passant de 290 à 385 euros.



Pour rappel, Virbac a indiqué hier relever ses objectifs 2023 au regard du rebond observé au T4: le groupe vise désormais une croissance à ptc. autour de 4% (contre +2% à +4% précédemment). Il cible par ailleurs une croissance de +4% à +6% lfl pour 2024.



'Nous pensons que la guidance 2024 laisse une marge de relèvement, courant 2024, y compris avec la non-récurrence de l'impact de la cyberattaque de 2023. Virbac apporte un élément de visibilité additionnel en indiquant qu'à horizon 2030, il maintient son objectif de MOP courante à 20%', rapporte le broker.



Oddo BHF fait savoir que la mise à jour de son modèle (y compris la factorisation de la guidance 20230) conduit à un relèvement de ses prévisions de BPA d'env. 15% pour 2023 et 10% en 2024.





Valeurs associées VIRBAC Euronext Paris +3.96%