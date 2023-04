Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Virbac: en berne après son point d'activité trimestriel information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 15:52









(CercleFinance.com) - Virbac perd près de 3% et essuie ainsi l'un des plus lourds reculs du SBF120, au lendemain de l'annonce par le groupe de santé animale d'un chiffre d'affaires de 314,8 millions d'euros pour son premier trimestre 2023, en léger repli de 1,3% à taux de change constants.



Ce chiffre d'affaires ressort ainsi inférieur de plus de 5% à l'estimation d'Oddo BHF, qui dégrade son opinion sur le titre de 'surperformance' à 'neutre', en l'absence de potentiel de hausse par rapport à son objectif de cours maintenu à 293 euros.



Le bureau d'études indique néanmoins que la mollesse du CA lui semble passagère et déclare rester 'fondamentalement positif', car dans son univers santé midcap France, la santé animale offre selon lui un profil défensif.



Attribuant le tassement de son CA à un 'effet de base défavorable dans un contexte de ralentissement du marché' et secondairement à des effets de stocks constatés dans la distribution fin 2022, Virbac a confirmé à ce stade ses prévisions annuelles.





Valeurs associées VIRBAC Euronext Paris -2.50%