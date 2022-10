Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Virbac : dévisse de -10% vers 245E information fournie par Cercle Finance • 19/10/2022 à 10:13









(CercleFinance.com) - Virbac ouvre un 'gap' sous 269E et dévisse de -10% vers 245E (ex-zénith de début janvier 2021) et poursuit le mouvement de correction amorcé sous 301E le 14 octobre.

Virbac enfonce le support des 260E du 23 au 29 septembre et se dirige vers le comblement du 'gap' des 223,5E du 12 avril 2021





Valeurs associées VIRBAC Euronext Paris -6.06%