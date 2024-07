Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Virbac: détient désormais 100% de l'indien Globion information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 18:03









(CercleFinance.com) - Virbac annonce avoir finalisé le 21 juin l'acquisition des parts minoritaires de Globion, portant ainsi sa participation à 100%.



Cette opération fait suite à l'acquisition d'une prise de participation majoritaire de 74% réalisée le 1er novembre 2023.



Fondée en 2005, en tant que joint-venture entre Suguna Group (un conglomérat avicole indien) et Lohmann Animal Health (spécialiste allemand des vaccins pour volailles), Globion a développé un savoir-faire et une expertise solides dans le développement, la fabrication et la commercialisation de vaccins vivants et inactivés ciblant un large éventail d'agents pathogènes aviaires.



Globion est basé à Hyderabad où ses installations industrielles et de R&D emploient environ 120 personnes à temps plein et a généré un chiffre d'affaires d'environ 12 millions d'euros en 2023.





Valeurs associées VIRBAC 337,50 EUR Euronext Paris 0,00%