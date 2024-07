Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Virbac: démission du directeur général exécutif information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Virbac annonce la démission de Sébastien Huron de son poste de directeur général exécutif : il quittera la direction générale du groupe de santé animale d'ici au 30 septembre prochain, pour faire une pause dans sa vie professionnelle.



En conséquence, l'actuel directeur général délégué et directeur financier Habib Ramdani a été nommé directeur général exécutif par intérim, le temps pour le comité des nominations et rémunérations de recruter le prochain directeur général.



Après avoir travaillé chez Ipsen, Habib Ramdani a rejoint Virbac en 2016 comme directeur des affaires financières et membre du directoire, puis a été nommé directeur général délégué et membre du comité de direction groupe en décembre 2020.





Valeurs associées VIRBAC 354,00 EUR Euronext Paris -1,94%