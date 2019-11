Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Virbac : démission d'un membre du directoire Cercle Finance • 06/11/2019 à 10:57









(CercleFinance.com) - Virbac annonce la démission du directoire de Jean-Pierre Dick qui prendra effet au 14 novembre, celui-ci ayant décidé 'de réorienter sa carrière pour se consacrer exclusivement à des projets maritimes ainsi que du consulting de cadres dirigeants'. 'Ces nouveaux projets lancés après la fin du dernier Vendée Globe et à l'issue du contrat de sponsoring de Virbac arrivent maintenant dans une phase qui requiert toute l'énergie et la disponibilité de Jean-Pierre Dick', explique le groupe de santé animale.

Valeurs associées VIRBAC Euronext Paris +0.70%