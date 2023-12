Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Virbac: dans le peloton de tête du SBF120 en 2023 information fournie par Cercle Finance • 29/12/2023 à 14:25









(CercleFinance.com) - Affichant plus de 57% de hausse depuis le début de 2023, Virbac signe pour l'heure la meilleure performance annuelle au sein du SBF120 (hors valeurs du CAC40), dopée en fin d'année par un bond cumulé de 16,4% les 19 et 20 décembre derniers.



Pour mémoire, le titre avait alors été propulsé par un relèvement de ses objectifs pour 2023, avec une croissance organique des ventes attendue autour de 4% et une marge d'Ebit ajustée prévue autour de 15% à taux de change constants.



Concernant 2024, le fabricant de médicaments vétérinaires déclarait prévoir à ce stade une croissance organique de son chiffre d'affaires entre 4 et 6%, ainsi qu'une marge d'Ebit ajusté autour de 15% à taux de change constants.



'La guidance 2024 laisse une marge de relèvement, courant 2024, y compris avec la non-récurrence de l'impact de la cyberattaque de 2023', estimait Oddo BHF, maintenant son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours relevé de 290 à 385 euros.





