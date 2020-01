Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Virbac : croissance de 8% du CA en 2019 Cercle Finance • 17/01/2020 à 07:50









(CercleFinance.com) - Le groupe de santé animale Virbac affiche un chiffre d'affaires de 938,2 millions d'euros au titre de l'année 2019, en croissance de 8% (+6,6% hors impact favorable des taux de change, notamment le dollar américain, le peso mexicain et la roupie indienne). Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'est élevé à 240,9 millions, en progression de +2,7% à taux réels et +1,6% hors effet favorable des taux de change. Virbac a ainsi signé son neuvième trimestre consécutif de croissance à taux constants. En 2019, il estime que son ratio de 'résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions' sur 'chiffre d'affaires' devrait progresser d'environ trois points à taux de change constants (2,5 points hors exceptionnels).

Valeurs associées VIRBAC Euronext Paris 0.00%