Virbac : croissance de 14,5% du CA à neuf mois

(CercleFinance.com) - Virbac annonce un chiffre d'affaires à fin septembre de 817,7 millions d'euros, en croissance de 19,3% hors Sentinel (+14,5% à périmètre réel). Hors impact défavorable des taux de change, il a progressé de 21,2% hors Sentinel (+16,4% à périmètre réel). L'activité animaux de compagnie s'est accrue de 24,3% à taux constants et hors Sentinel (+12% à taux et périmètre réels), tandis que le segment des animaux de production a affiché une croissance de 15% à taux constants (+13,5% à taux de change réels). Virbac anticipe une croissance du CA à taux et périmètre constants (hors impact de la cession de Sentinel) entre 16 et 18%, ainsi qu'un ratio de 'ROC avant amortissement des actifs issus d'acquisitions' sur CA autour de 16% à changes constants.

Valeurs associées VIRBAC Euronext Paris +1.69%