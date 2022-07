Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Virbac: croissance de 13% du CA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 20/07/2022 à 07:43

(CercleFinance.com) - Le groupe de santé animale Virbac affiche un chiffre d'affaires au titre du deuxième trimestre 2022 de 298,3 millions d'euros, en progression de 13,5% par rapport à la même période de 2021, dont une hausse de 7,8% à parités constantes.



Il souligne que cette croissance a été 'portée par de bonnes performances à la fois dans le segment des animaux de compagnie et celui des animaux de production, et ce dans un contexte de ralentissement du marché'.



Virbac se dit conforté dans ses perspectives annuelles d'une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants entre 5 et 10%, et d'une marge opérationnelle courante ajustée autour de 15% à taux de change constants, et ce en dépit des impacts de l'inflation.