Virbac: CA stable hors effets de changes au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 19/10/2022 à 07:43

(CercleFinance.com) - Virbac affiche un chiffre d'affaires du troisième trimestre en progression de 5,8% à 304,9 millions d'euros, mais avec une stabilité (-0,2%) à parités constantes, 'dans un contexte, comme anticipé, de ralentissement de la croissance du marché'.



Le chiffre d'affaires à fin septembre du groupe de santé animale ressort à 921,2 millions d'euros, en hausse de 12,7%. Hors impact favorable des changes, il a augmenté de 7,7%, avec des croissances de 10,1% en animaux de compagnie et de 6,2% en animaux d'élevage.



Pour l'ensemble de l'année, Virbac attend maintenant une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants entre 6% et 9%, et une marge opérationnelle courante ajustée qui devrait se consolider dans une fourchette allant de 14 à 15% à changes constants.