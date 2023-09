Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Virbac : bondit de +6% vers 263,5E information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 14:54









(CercleFinance.com) - Virbac bondit de +6% vers 263,5E après un second test du plancher des 241E : le franchissement de la résistance oblique des 252E libère un potentiel de hausse vers 280E.





Valeurs associées VIRBAC Euronext Paris +5.34%