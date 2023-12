Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Virbac : bondit de +11% vers 338E information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 11:24









(CercleFinance.com) - Virbac bondit de +11% vers 338E après avoir relevé ses perspectives 'compte tenu de l'important rebond des ventes observé au cours des deux derniers trimestres de l'année'.

Virbac soulève la résistance des 334E des 14/02 et 16/06/2022 et se dirige vers un retracement des 356,5E du 12 septembre.





Valeurs associées VIRBAC Euronext Paris +9.54%