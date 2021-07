Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Virbac : bien orienté après son point d'activité semestriel information fournie par Cercle Finance • 28/07/2021 à 16:07









(CercleFinance.com) - Virbac s'adjuge plus de 3% au lendemain du point d'activité du groupe de santé animale, qui amène Jefferies à réaffirmer sa recommandation 'achat' et à remonter son objectif de cours de 260 à 405 euros sur le titre. 'Après de solides revenus au premier semestre, Virbac pourrait à nouveau augmenter ses prévisions au cours du second semestre', estime le broker, qui augmente ses attentes de BPA de 16-41% sur la période 2021-24. Il souligne que le titre se négocie avec une décote d'environ 30% par rapport à la moyenne de ses pairs en santé animale, et pense qu'une croissance à court terme supérieure à la moyenne pourrait voir cette décote se réduire.

Valeurs associées VIRBAC Euronext Paris +4.08%