Virbac : au-delà des 248,5E, les 300E se profilent

(CercleFinance.com) - Virbac pulvérise le zénith des 238E du 16 mars (via un 'gap' au-dessus de 234E) puis dans la foulée le record annuel du fixing d'ouverture du 6 janvier à 248,5E: le cours s'envole vers 274E, le nouveau record absolu provisoire. La dernière grande oscillation entre 200 et 248E induit un potentiel de progression jusque vers 297/300E: le PER de 25 n'arrête pas les programmes d'achat, le titre venant juste de rattraper la performance annuelle du SBF120

Valeurs associées VIRBAC Euronext Paris +17.67%