Virbac améliore sa rentabilité opérationnelle en 2021

(AOF) - Le résultat net, part du groupe, de Virbac s’établit à 113,2 millions d'euros en 2021, soit une baisse par rapport à l’année précédente (136 millions d'euros), qui s’explique par la cession de Sentinel en juillet 2020. Le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions s’élève à 173,2 millions d'euros, en augmentation de 36,4%. Il a représenté 16,3% des revenus contre 13,6% en 2020.

Le chiffre d'affaires a atteint 1,064 milliards, en progression de 17,4% hors Sentinel (+13,9% à périmètre réel). Hors impact défavorable des taux de change, il a augmenté de 18,4% hors Sentinel (+14,9% à périmètre réel).

Virbac a précisé être très faiblement exposé en direct à l'Ukraine et à la Russie; les ventes vers ces deux pays représentant moins de 0,5% de son chiffre d'affaires total. Le groupe reste cependant vigilant et a constitué une équipe interne pour suivre la situation de près, et les éventuelles conséquences indirectes, en particulier en ce qui concerne les coûts de l'énergie (en très forte augmentation), et de certaines matières premières.

Le laboratoire pharmaceutique dédié à la santé animale anticipe, en 2022, une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants comprise entre 5% et 8%. Tandis que le ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires", comme annoncé précédemment,devrait se consolider autour de 15% à taux de change constants. Il précise que ce dernier objectif prend en compte un surinvestissement volontaire en R&D d'environ 1 point en pourcentage du chiffre d'affaires par rapport à 2021.

Par ailleurs, il sera proposé à la prochaine assemblée générale des actionnaires la distribution d'un dividende net de 1,25 euro par action au titre de l'exercice 2021.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.