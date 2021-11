Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Virbac : acquisition des minoritaires dans Centrovet information fournie par Cercle Finance • 05/11/2021 à 09:05









(CercleFinance.com) - Virbac annonce avoir acquis 34% des titres du groupe Centrovet, portant ainsi sa participation à 100% dans cette société, au sein de laquelle il avait pris une participation majoritaire de 51% en novembre 2012. 'Avec cette acquisition, nous confortons notre position sur ce marché d'avenir de l'aquaculture qui est également un segment stratégique pour Virbac', commente Sébastien Huron, le directeur général du groupe de santé animale. Le prix pour l'acquisition de cette participation s'élève à 43,7 millions de dollars payé au moment de la clôture, auquel s'ajoutera, le cas échéant, un complément de prix, assujetti à la réalisation de conditions, et qui sera inférieur à 10% du prix d'acquisition.

