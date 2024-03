Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Virbac: acquisition de Sasaeah au Japon information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Virbac annonce la signature d'un accord définitif avec ORIX Corporation pour l'acquisition de sa filiale de santé animale Sasaeah pour une valeur d'entreprise d'environ 280 millions d'euros, opération qui permet au Français de prendre une position de leader au Japon.



Sasaeah développe, fabrique et commercialise un large portefeuille de produits vétérinaires destinés aux animaux d'élevage et de compagnie. Il génère des revenus annuels d'environ 75 millions d'euros, dont 50% proviennent des vaccins, et compte plus de 500 employés.



Cette transaction, qui devrait être finalisée début avril, apportera à Virbac une position de leader dans les vaccins pour animaux d'élevage au Japon, notamment les bovins, et un large portefeuille de produits pharmaceutiques pour toutes les principales espèces.





