(CercleFinance.com) - Virbac qui revoit ses objectifs à la hausse s'envole de +6% à 269E (ce qui comble le 'gap' du 18 octobre 2022), mais il y a encore du terrain à reprendre après la lourde correction entre 380 et 220E (du 25/08 au 19/12/2022).

Le prochain objectif à la hausse se situe à 283E ('gap' du 17/10/2022) puis 296,5E (zénith du 14/10, à l'ouverture)





Valeurs associées VIRBAC Euronext Paris +4.55%