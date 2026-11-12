Vir Biotechnology s'effondre suite à l'annonce d'une vente d'actions

** Les actions de Vir Biotechnology VIR.O chutent de 15 % à 10,30 dollars en séance prolongée, alors que la société cherche à lever des fonds

** VIR annonce une offre publique de vente d’actions sans préciser le montant de l’opération

** Leerink, Morgan Stanley et Evercore sont les chefs de file de l'opération

** L'action VIR a bondi de près de 12 % pour clôturer à 13,64 dollars lundi, après que la société a annoncé que son traitement contre l'hépatite delta chronique (CHD) avait atteint son critère d'évaluation principal lors d'un essai de phase 3

** La société a conclu le mois dernier un accord de licence d’une valeur de 1,9 milliard de dollars avec Gilead GILD.O portant sur trois candidats-médicaments ciblant certains antigènes associés à des tumeurs solides

** Elle a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour financer, entre autres, les activités pré-commerciales de son programme CHD ainsi que des investissements dans sa plateforme oncologique T-cell engager (TCE), conformément au prospectus

** Basée à San Francisco, en Californie, la société VIR compte environ 171,3 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 2,1 milliards de dollars

** L'action, qui a clôturé en baisse de 7,7 % à 12,12 dollars jeudi, a doublé depuis le début de l'année