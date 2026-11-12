Vir Biotechnology s'effondre suite à l'annonce d'une vente d'actions

** Les actions de Vir Biotechnology VIR.O chutent de 15 % à 10,30 dollars en séance prolongée, alors que la société cherche à lever des fonds
** VIR annonce une offre publique de vente d’actions sans préciser le montant de l’opération
** Leerink, Morgan Stanley et Evercore sont les chefs de file de l'opération
** L'action VIR a bondi de près de 12 % pour clôturer à 13,64 dollars lundi, après que la société a annoncé que son traitement contre l'hépatite delta chronique (CHD) avait atteint son critère d'évaluation principal lors d'un essai de phase 3
** La société a conclu le mois dernier un accord de licence d’une valeur de 1,9 milliard de dollars avec Gilead GILD.O portant sur trois candidats-médicaments ciblant certains antigènes associés à des tumeurs solides
** Elle a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour financer, entre autres, les activités pré-commerciales de son programme CHD ainsi que des investissements dans sa plateforme oncologique T-cell engager (TCE), conformément au prospectus
** Basée à San Francisco, en Californie, la société VIR compte environ 171,3 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 2,1 milliards de dollars
** L'action, qui a clôturé en baisse de 7,7 % à 12,12 dollars jeudi, a doublé depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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