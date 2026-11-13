Vir Biotechnology s'effondre après une cession d'actions de 150 millions de dollars

** Les actions de Vir Biotechnology VIR.O ont chuté de 15,7 % à 10,22 dollars avant l'ouverture, après la fixation du prix d'une émission complémentaire de 150 millions de dollars réalisée pendant la nuit
** Jeudi en fin de journée, VIR a annoncé une émission de 15 millions d'actions au prix de 10 dollars, soit une décote de 17,5 % par rapport au dernier cours de clôture
** Leerink, Morgan Stanley et Evercore sont les chefs de file de l'opération
** Lundi, le titre VIR a bondi de près de 12 % pour clôturer à 13,64 dollars après que la société a annoncé que son traitement contre l’hépatite delta chronique (CHD) avait atteint son critère d’évaluation principal lors d’un essai de phase 3
** Le mois dernier, la société a conclu un accord de licence d’une valeur maximale de 1,9 milliard de dollars avec Gilead GILD.O portant sur trois candidats-médicaments ciblant certains antigènes associés à des tumeurs solides
** VIR a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour financer, entre autres, les activités pré-commerciales de son programme CHD ainsi que des investissements dans sa plateforme oncologique T-cell engager (TCE), conformément au prospectus
** VIR, dont le siège se trouve à San Francisco, en Californie, compte environ 171,3 millions d’actions en circulation; jusqu’à jeudi, le cours de l’action avait doublé depuis le début de l’année
** Les neuf analystes sont tous optimistes quant à l’action et leur objectif de cours médian est de 23 dollars, selon les données de LSEG(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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