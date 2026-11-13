Vir Biotechnology s'effondre après une cession d'actions de 150 millions de dollars

** Les actions de Vir Biotechnology VIR.O ont chuté de 15,7 % à 10,22 dollars avant l'ouverture, après la fixation du prix d'une émission complémentaire de 150 millions de dollars réalisée pendant la nuit

** Jeudi en fin de journée, VIR a annoncé une émission de 15 millions d'actions au prix de 10 dollars, soit une décote de 17,5 % par rapport au dernier cours de clôture

** Leerink, Morgan Stanley et Evercore sont les chefs de file de l'opération

** Lundi, le titre VIR a bondi de près de 12 % pour clôturer à 13,64 dollars après que la société a annoncé que son traitement contre l’hépatite delta chronique (CHD) avait atteint son critère d’évaluation principal lors d’un essai de phase 3

** Le mois dernier, la société a conclu un accord de licence d’une valeur maximale de 1,9 milliard de dollars avec Gilead GILD.O portant sur trois candidats-médicaments ciblant certains antigènes associés à des tumeurs solides

** VIR a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour financer, entre autres, les activités pré-commerciales de son programme CHD ainsi que des investissements dans sa plateforme oncologique T-cell engager (TCE), conformément au prospectus

** VIR, dont le siège se trouve à San Francisco, en Californie, compte environ 171,3 millions d’actions en circulation; jusqu’à jeudi, le cours de l’action avait doublé depuis le début de l’année

** Les neuf analystes sont tous optimistes quant à l’action et leur objectif de cours médian est de 23 dollars, selon les données de LSEG