Violente rechute du pétrole

(AOF) - Le cours du baril de WTI échéance juin décroche de près de 25% à 12,74 dollars. Les investisseurs s'inquiètent d'une probable saturation des capacités de stockage aux Etats-Unis localisées à Cushing dans l'Oklahoma, où s'échangent les cargaisons de pétrole sur la base du WTI. Au 17 avril, les stocks de Cushing s'élevaient à 60 millions de barils pour une capacité de 76 millions. Dans une note publiée aujourd'hui, la direction des études économiques du Crédit Agricole rappelle que ce n'est pas la première fois que les stockages à Cushing atteignent de tels niveaux.

Cependant, la totalité des capacités restantes seraient déjà réservées, laissant très peu de disponibilité pour les acteurs qui auraient omis de réserver des capacités. D'où la crainte pour de plus en plus d'acteurs que les stocks américains, et notamment ceux de Cushing, arrivent à saturation complète dès le mois de mai.