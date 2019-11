Violence rampante, croissance au point mort au Mexique: AMLO à la peine depuis un an

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador, le 21 novembre 2019 à Mexico ( AFP / Pedro PARDO )

Andrés Manuel Lopez Obrador est à la peine. Un an après son arrivée au pouvoir, si le président mexicain peut se targuer d'une certaine popularité, sa politique sécuritaire et économique ne convainc pas.

AMLO , l'acronyme de son nom, a beau être un lève-tôt omniprésent et doué d'empathie qui s'adresse chaque matin pendant deux heures à la presse, les résultats ne sont pas au rendez-vous.

S'il s'évertue à répéter que son peuple est "heureux, heureux, heureux" et que les choses vont "très bien", la réalité est autre et commence à se faire sentir, notamment sur la personne de ce champion de la gauche populiste.

Nombreux sont les commentateurs mexicains à observer que ses traits sont fatigués, ses cheveux de plus en plus blancs, et que dans ses costumes toujours gris et d'une coupe trop ample, il porte mal ses 66 ans.

Et pour cause.

Concernant la violence -thème central de son programme - jamais au Mexique elle n'avait atteint de tels sommets depuis 1997, date des premières statistiques officielles. Le record de 33.743 meurtres commis en 2018 est en passe d'être battu en 2019.

Des soldats patrouillent à Culiacan, dans l'état mexicain du Sinaloa, le 18 octobre 2019 ( AFP / ALFREDO ESTRELLA )

Les chiffres de la croissance, l'autre chapitre majeur, ne sont guère plus reluisants. La deuxième économie d'Amérique latine, après le Brésil, va devoir se contenter d'un taux à 0,2% cette année, selon la Banque centrale mexicaine, soit dix fois moins que les 2% promis.

L'universitaire Hernan Gomez, qui considère la première année de Lopez Obrador comme "bien meilleure" que celle des trois présidents précédents, est forcé d'admettre des "manquements importants" dans ces deux domaines.

"Le problème de la sécurité n'a pas encore été suffisamment pris au sérieux et celui de la croissance économique non plus. Je pense que le président ne s'y est pas encore attelé suffisamment", explique Gomez à l'AFP.

Erubiel Tirado, spécialiste des questions de sécurité à l'Université Ibéro-americana, est plus sévère. "Sans vouloir dramatiser, la soi-disant politique de sécurité du gouvernement AMLO est un échec".

- Du pain sur la planche -

Selon lui, la promesse du président de s'attaquer aux causes de la violence, telles que la pauvreté et la marginalisation, apparaît "fragmentée et déstructurée".

Joaquin Guzman, alias "El Chapo", après son interpellation au Mexique, en janvier 2016 ( AFP / ALFREDO ESTRELLA )

Pour Tirado, les mesures de sécurité du gouvernement se limitent à des "propos simplificateurs" que résument bien des expressions telles que "des accolades à la place de balles" ou "le feu ne se combat pas par le feu".

Face aux violences en tout genre, aux tirs, aux meurtres, AMLO a répliqué par des appels à "déposer les armes", "à ne pas répondre à la violence par la violence", et à faire preuve de retenue.

Exemple de "retenue" : l'arrestation avortée en octobre à Culiacan (nord) d'un fils du baron de la drogue emprisonné aux Etats-Unis Joaquin "Chapo" Guzman, qui court toujours en dépit de fortes présomptions sur son implication dans des dizaines d'assassinats.

A propos de la Garde nationale, la nouvelle force militarisée présentée par AMLO comme sa "solution miracle" contre le crime, les experts s'accordent à dire que son efficacité est "quasi nulle".

Sur le plan économique, le président a encore pas mal de pain sur la planche.

Bien que le taux de change et l'inflation se portent bien, la croissance ne suit pas.

La promesse électorale de Lopez Obrador de la voir atteindre 2% en 2019 et 4% en moyenne sur six ans, a peu de chance de se concrétiser.

"L'économie mexicaine est quasiment au point mort", estime un récent rapport de la banque espagnole BBVA.

Le pourcentage d'opinion en sa faveur est passé de 68,7% en août à 58,7 % en novembre, selon un sondage réalisé par l'institut Mitofsky Consultation.

En dépit de cette baisse, la côte de popularité du président dépasse celle de son prédécesseur Enrique Peña Nieto qui plafonnait à 50 % à la même période de son mandat (2012-2018), selon le même institut.

"Mais la popularité d'AMLO ne pas va durer longtemps", met en garde Gomez, qui concède tout de même au gouvernement de promouvoir de vastes programmes sociaux, une certaine assistance aux couches les plus vulnérables de la population, l'application de politiques strictes d'austérité et une volonté affichée de lutter contre une corruption omniprésente.

jla-pa/tup/cn