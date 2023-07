Vinpai: succès de l'introduction en Bourse

(AOF) - Vinpai, spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base d’algues et de végétaux à destination de l’agroalimentaire et de la cosmétique, annonce le succès de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth. Dans ce cadre la société a décidé l’émission de 1 068 701 actions ordinaires nouvelles, représentant une augmentation de capital d'environ 7 millions d’euros, soit le maximum envisagé. Vinpai constate le vif succès de l’opération auprès des particuliers avec une demande de plus de 1 million d'euros.

" Cette nouvelle étape structurante permettra d'accélérer le développement de Vinpai, et d'accompagner nos clients BtoB afin de leur permettre de répondre aux préoccupations grandissantes des consommateurs face aux enjeux que posent les modes de consommation actuels, tant en termes de santé et de bien-être que d'un point de vue environnemental ", déclarent Cyrille Damany, Président et Co-fondateur de Vinpai, et Philippe Le Ray, Directeur Général et Co-fondateur.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur de la chimie

Rien ne va plus pour la chimie allemande

La chimie allemande, très dépendante du gaz russe, est en difficulté. Suite à des ventes en berne dans le secteur automobile et une demande en recul dans la construction, la production est en baisse de 8,5 % en 2022, avec un chiffre d'affaires global en repli de 1,6 % à 63,1 milliards d'euros. La chimie de spécialité s'en sort mieux. En revanche le taux d'utilisation des capacités de production dans la chimie de base a nettement ralenti pour atteindre moins de 80 %. Le troisième secteur industriel allemand est tenté par la délocalisation vers les Etats-Unis, où les coûts de l'énergie sont bien moindres. Avec l'Inflation Reduction Act, les Etats-Unis ont mis en place un environnement approprié aux défis actuels.