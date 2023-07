Vinpai: succès de l'introduction en bourse information fournie par Cercle Finance • 13/07/2023 à 17:59

(CercleFinance.com) - Vinpai, spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d'ingrédients fonctionnels à base d'algues et de végétaux à destination de l'agroalimentaire et de la cosmétique, annonce le succès de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth® à Paris. La demande auprès des particuliers est de plus de 1 ME.



L'augmentation de capital porte sur un montant d'environ 7 ME après exercice intégral de la faculté d'extension et de l'option de surallocation, dont 2,4 ME par compensation de créances



Le règlement-livraison est prévu le 18 juillet 2023 et le début des négociations des actions sur Euronext Growth® Paris le 19 juillet 2023.



Cyrille Damany, Président et Co-fondateur de Vinpai, et Philippe Le Ray, Directeur Général et Co-fondateur, déclarent : ' Cette nouvelle étape structurante permettra d'accélérer le développement de Vinpai, et d'accompagner nos clients BtoB afin de leur permettre de répondre aux préoccupations grandissantes des consommateurs face aux enjeux que posent les modes de consommation actuels, tant en termes de santé et de bien-être que d'un point de vue environnemental '.