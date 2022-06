Vinpai: IPO prévue sur Euronext Growth à Paris information fournie par Cercle Finance • 09/06/2022 à 10:34

(CercleFinance.com) - Vinpai, un fabricant d'ingrédients naturels destinés à l'alimentation et à la cosmétique, a annoncé jeudi son intention de s'introduire en Bourse afin d'accélérer sa croissance.



Créé il y a dix ans, Vinpai commercialise des ingrédients fonctionnels à base algale, végétale et minérale pouvant se substituer aux additifs chimiques utilisés dans les recettes des groupes industriels.



Répartie sur deux sites, à Saint-Dolay (Morbihan) et à proximité du port de Saint-Nazaire, la société qui compte aujourd'hui une trentaine d'employés - dit avoir développé plus de 3550 formules.



En 2021, son chiffre d'affaires a dépassé les cinq millions d'euros, dont plus de 50% à l'export dans plus de 30 pays.



Avec un marché mondial estimé à 99 milliards d'euros et des perspectives de croissance jugées 'excellentes', Vinpai se fixe pour objectif un chiffre d'affaires d'environ 16 millions d'euros en 2025, assorti d'une marge d'exploitation (EBE) supérieure à 10%.



L'entreprise, qui prévoit de s'introduire sur le marché Euronext Growth de Paris, n'a pas encore détaillé ni la taille ni le calendrier de son offre.