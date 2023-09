Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinpai: en hausse, un analyste initie le titre à l'achat information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 12:20









(CercleFinance.com) - L'action Vinpai gagne du terrain ce mardi à la Bourse de Paris, le spécialiste des ingrédients naturels profitant d'une note d'Invest Securities dans laquelle la société de Bourse initie la valeur à l'achat.



A 12h15, le titre gagne un peu plus de 3%, contre un repli de 0,7% au même instant pour le CAC Mid & Small.



Dans son étude, Invest souligne que Vinpai - dont les produits sont destinés à l'agroalimentaire, la cosmétique et la nutraceutique - bénéficie d'une demande forte, soutenue par les grandes tendances de consommation.



Le prestataire de services d'investissement explique ainsi tabler sur un quasi-doublement de la croissance d'ici à 2026, accompagnée d'une amélioration sensible des marges.



Il ajoute que la récente augmentation de capital permet d'assurer le financement des besoins à court terme en vue d'alimenter la croissance et de durablement conforter la visibilité.



Son objectif de cours ressort à 11 euros.





Valeurs associées VINPAI Euronext Paris +3.09%