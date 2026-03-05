Vingt-quatre États américains intentent une action en justice pour stopper les derniers tarifs douaniers mondiaux de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'action en justice est la première à contester les tarifs douaniers mondiaux récemment imposés par Trump

* M. Trump a imposé de nouveaux droits de douane après que la Cour suprême a invalidé la plupart de ses droits de douane antérieurs

* Les États qui se sont joints à l'action en justice sont la Californie, New York et l'Oregon

(Ajout d'une citation du procureur général de l'Oregon au paragraphe 3) par Dietrich Knauth

Un groupe de 24 États américains poursuivra l'administration du président Donald Trump jeudi dans le cadre de la première contestation juridique de ses droits de douane mondiaux de 10 % nouvellement imposés , alléguant que le président ne peut pas contourner un récent arrêt de la Cour suprême des États-Unis qui a invalidé la plupart de ses droits de douane antérieurs sur les marchandises importées en citant une nouvelle autorité juridique, selon lesÉtats.

Les États dirigés par des démocrates, dont New York, la Californie et l'Oregon, soutiennent que les nouveaux droits de douane, que M. Trump a annoncés immédiatement après la décision de la Haute Cour le 20 février, sont également illégaux. Les droits de douane ont été imposés pendant 150 jours en vertu de la loi sur le commerce de 1974, qui est destinée à répondre aux urgences monétaires à court terme, et non aux déficits commerciaux habituels qui surviennent lorsqu'un pays riche comme les États-Unis importe plus qu'il n'exporte, selon l'action en justice intentée par les États, qui sera déposée devant le Tribunal du commerce international des États-Unis, basé à New York.

"Le procureur général de l'Oregon, Dan Rayfield, a déclaré: "L'objectif actuel devrait être de rembourser les gens, et non de doubler les droits de douane illégaux.

Le décret de M. Trump du 20 février imposait des droits de douane de 10 % sur les importations, mais le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mercredi que ces taux passeraient probablement à 15 % dans le courant de la semaine.

M. Trump a fait des droits de douane un pilier central de sa politique étrangère au cours de son second mandat, s'arrogeant le pouvoir d'imposer des droits de douane sans l'avis du Congrès. Mais le 20 février, la Cour suprême a infligé à M. Trump une défaite cinglante en annulant une grande partie des droits de douane qu'il avait imposés en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques en cas d'urgence internationale (International Emergency Economic Powers Act), estimant que cette loi ne lui conférait pas le pouvoir qu'il revendiquait.

M. Trump a réagi en critiquant les juges qui s'étaient prononcés contre lui et en annonçant de nouveaux droits de douane en vertu de la section 122 du Trade Act de 1974, une loi qui - comme l'IEEPA - n'avait jamais été utilisée auparavant pour imposer des droits de douane aux États-Unis. M. Trump a également imposé d'autres droits de douane, sur des importations comme les automobiles, l'acier et l'aluminium, en vertu d'une autorité juridique plus traditionnelle . Ces droits de douane sont plus à l'abri des contestations judiciaires.

Les États qui ont intenté une action en justice font valoir que la loi sur le commerce n'autorise les droits de douane que pour combler un déficit de la "balance des paiements", ce qui s'est produit pour la dernière fois sous la présidence de l'ancien président républicain Richard Nixon, au moment où les États-Unis abandonnaient l'étalon-or.

Les mesures relatives au déficit de la balance des paiements prévues par la loi sur le commerce sont principalement destinées à faire face aux risques monétaires tels qu'une dépréciation soudaine et importante du dollar sur les marchés des changes, selon les États. Toutefois, M. Trump a mal appliqué cette norme en tentant de s'attaquer aux "déficits commerciaux" des États-Unis, qui surviennent lorsqu'un pays importe plus qu'il n'exporte, selon les États.

Les États demandent à la Cour d'émettre une ordonnance qui bloquerait les nouveaux tarifs et ordonnerait le remboursement de tout paiement tarifaire déjà effectué en vertu de l'autorité de la section 122.

Entre-temps, le tribunal est saisi de quelque 2 000 actions en justice émanant d'entreprises qui demandent des remboursements pour plus de 130 milliards de dollars de droits de douane au titre de l'IEEPA versés par les importateurs avant l'arrêt de février de la Cour suprême. Mercredi, la Cour a ordonné aux douanes américaines de commencer à traiter les remboursements de droits de douane .