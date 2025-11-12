 Aller au contenu principal
Vingt militaires turcs tués dans le crash d'un avion en Géorgie
information fournie par AFP 12/11/2025 à 07:22

Le site du crash d'un avion cargo militaire turc C-130 dans la région de Sighnaghi, à la frontière entre la Géorgie et l'Azerbaïdjan, le 12 novembre 2025 ( AFP / Giorgi ARJEVANIDZE )

Le site du crash d'un avion cargo militaire turc C-130 dans la région de Sighnaghi, à la frontière entre la Géorgie et l'Azerbaïdjan, le 12 novembre 2025 ( AFP / Giorgi ARJEVANIDZE )

Vingt militaires turcs sont morts dans le crash mardi d'un avion cargo militaire turc dans l'est de la Géorgie, a annoncé mercredi le ministère turc de la Défense.

Les autorités turques, qui ont publié les noms et portraits des vingt victimes, n'ont pas communiqué pour l'heure sur les possibles raisons du crash de l'appareil C-130.

Il n'y a aucun survivant, selon la Turquie, qui avait indiqué mardi que 20 militaires se trouvaient à bord de l'appareil.

L'avion avait décollé de Gandja, dans l'ouest de l'Azerbaïdjan, en direction de la Turquie. Il s'est écrasé peu après être entré dans l'espace aérien géorgien mardi après-midi.

L'épave de l'appareil avait été localisée en fin d'après-midi à quelques kilomètres de la frontière azerbaïdjanaise.

Des vidéos amateurs filmées par des témoins du crash montrent un appareil qui chute en tournoyant, laissant un panache de fumée blanche dans son sillage, avant de s'écraser au loin en dégageant une épaisse colonne de fumée noire.

Le site du crash d'un avion cargo militaire turc C-130 dans la région de Sighnaghi, à la frontière entre la Géorgie et l'Azerbaïdjan, le 12 novembre 2025 ( AFP / Giorgi ARJEVANIDZE )

Le site du crash d'un avion cargo militaire turc C-130 dans la région de Sighnaghi, à la frontière entre la Géorgie et l'Azerbaïdjan, le 12 novembre 2025 ( AFP / Giorgi ARJEVANIDZE )

Sur ces images, l'appareil apparaît déjà en partie désintégré lors de sa chute.

Le président Recep Tayyip Erdogan avait évoqué dès mardi après-midi des "martyrs", sans toutefois faire état d'un bilan.

Les autorités géorgiennes ont annoncé l'ouverture d'une enquête pour éclaircir les circonstances du crash.

Les C-130 Hercules sont des avions militaires de fabrication américaine développés par Lockheed Martin et produits depuis les années 1950. Ils sont encore très populaires à travers le monde.

