Vingt blessés dans l'attaque d'une base de l'Onu dans le nord du Mali

(Actualisé avec nationalité, commentaire de l'état-major français) BAMAKO, 9 janvier (Reuters) - Vingt personnes, dont 18 casques bleus tchadiens, ont été blessées jeudi dans une attaque à la roquette contre une base militaire du nord du Mali abritant des forces onusiennes, françaises et maliennes, annonce la mission des Nations unies au Mali (Minusma). Six casques bleus ont été gravement blessés dans cette attaque contre la base de Tessalit, dans la région de Kidal, a précisé Olivier Salgado, porte-parole de la Minusma. Aucun militaire français n'a été touché, a fait savoir l'état-major des forces armées françaises. La Minusma compte plus de 13.000 hommes au Mali. La France mobilise parallèlement quelque 4.500 soldats au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane contre les groupes djihadistes toujours présents dans la région. Kidal, contrôlée par les rebelles touaregs depuis un soulèvement en 2012, est régulièrement le théâtre d'affrontements entre groupes armés et forces maliennes. (Tiemoko Diallo, version française Jean-Stéphane Brosse avec Tangi Salün à Paris)