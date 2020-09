Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : waiver des covenants pour Londres Gatwick Cercle Finance • 23/09/2020 à 07:35









(CercleFinance.com) - Vinci indique que l'aéroport de Londres Gatwick, filiale à 50,01% de sa division Vinci Airports, a obtenu de la part de ses prêteurs d'être délié temporairement du respect de ses covenants financiers, compte tenu de la situation exceptionnelle affectant le transport aérien. Pour rappel, l'aéroport britannique avait engagé en août dernier des discussions sur l'évolution prévisionnelle de ses covenants financiers avec ses prêteurs. Ceux-ci ont donc approuvé à une très large majorité sa demande d'un waiver de ces covenants.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -1.70%