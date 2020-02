Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : versement pour l'actionnariat salarié en France Cercle Finance • 07/02/2020 à 08:00









(CercleFinance.com) - Vinci annonce avoir versé à chaque collaborateur en France ayant plus de trois mois d'ancienneté, sur son Plan d'Epargne Groupe, un abondement de 400 euros, ce montant ayant permis de souscrire des parts d'un Fond FCPE entièrement investi en actions Vinci. 'Par ce mécanisme original, rendu possible par la loi Pacte, tous les collaborateurs français du groupe sont ainsi devenus actionnaires de Vinci sans avoir à effectuer aucun versement personnel', souligne le groupe de construction et de concessions. Grâce à cet abondement spécial de 40 millions d'euros, plus de 20.000 collaborateurs sont devenus actionnaires de Vinci pour la première fois. Au total, 165.000 collaborateurs et anciens collaborateurs dans le monde détiennent collectivement près de 9% du capital.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -0.10%