Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : vers une offre conjointe avec Eiffage sur SMTPC Cercle Finance • 01/04/2021 à 11:25









(CercleFinance.com) - Vinci Concessions et Eiffage, détenant respectivement 33,3% et 32,9% du capital et des droits de vote de la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage (SMTPC), annoncent être entrés en négociations en vue d'un accord constitutif d'une action de concert entre elles. L'accord prévoirait notamment l'acquisition par ce concert du solde du capital de SMTPC. Sa réalisation sera subordonnée aux autorisations des autorités de concurrence compétentes, et interviendra après consultation des instances représentatives du personnel. Le projet d'offre publique conjointe que Vinci Concessions et Eiffage entendent déposer, serait libellé au prix de 23,0 euros par action SMTPC (dividende attaché), prix représentant une prime de 30,3% par rapport au cours de clôture du jour.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +2.87%