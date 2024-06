Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci : vers un re-test imminent des 110E ? information fournie par Cercle Finance • 07/06/2024 à 16:52









(CercleFinance.com) - Vinci décroche sous 113E et se dirige vers un re-test imminent des 110E, le plancher du 25 avril.

Ce test sera déterminant car en cas de rupture, Vinci pourrait chuter vers 108,06E ('gap' du 14/11§2023) puis 101,44E ('gap' du 26/10/2023).





Valeurs associées VINCI 110.75 EUR Euronext Paris -2.59%