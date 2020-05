Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci va réduire de près de moitié le solde de son dividende Reuters • 04/05/2020 à 18:48









PARIS, 4 mai (Reuters) - Vinci SGEF.PA va réduire de près de moitié le solde de son dividende versé au titre de 2019, qui va être ramené de 2,26 à 1,25 euro par action, soit 44,7% de moins, a annoncé lundi le groupe de BTP et de concessions aéroportuaires et autoroutières après une réunion de son conseil d'administration. En raison de la pandémie de nouveau coronavirus, le PDG Xavier Huillard a pour sa part décidé de renoncer à 25% de sa rémunération pendant une période de deux mois, "correspondant à la phase aiguë de la crise sanitaire", a dit Vinci. L'assemblée générale du groupe aura lieu le 18 juin à huis clos, a aussi annoncé Vinci. (Jean-Philippe Lefief et Bertrand Boucey)

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -5.92%