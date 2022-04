Vinci va procéder à une émission d'actions réservée aux salariés

(AOF) - Vinci va procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés pour une durée de 26 mois expirant le 7 juin 2023. Le nombre maximal d'actions pouvant être émises et le montant total de l'émission dépendront du niveau des souscriptions des salariés aux parts à émettre par le FCPE "Castor Relais 2022/2" qui sera constaté à la fin de la période de souscription, laquelle se déroulera du 1er mai au 31 août 2022.

Le prix d'émission des actions nouvelles est égal à 95 % de la moyenne des premiers cours de l'action Vinci cotés sur le marché réglementé d'Euronext Paris SA au cours des 20 séances de bourse précédant le 3 février 2022, soit 91,92 € par action nouvelle à émettre.

Le FCPE "Castor Relais 2022/2" souscrira aux actions nouvelles de Vinci à émettre à la fin du mois de septembre 2022. L'admission de ces actions nouvelles aux négociations du marché réglementé d'Euronext Paris sera demandée immédiatement après leur création, et elles ne seront assorties d'aucune restriction et porteront jouissance du 1er janvier 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Report de la filière de recyclage des déchets

Les professionnels considèrent que l’assujettissement à l'écocontribution des matériaux et produits de construction afin de recycler les déchets du bâtiment pourrait renchérir les prix de 5% à 10%, ce qui est bien supérieur aux 2,5% à 3% estimés par l'Agence de la transition écologique. Par ailleurs, les artisans du bâtiment doivent connaître suffisamment à l'avance le montant des écocontributions à payer sur leurs achats, pour en tenir compte dans leur devis. Or il n'existe encore aucun barème des écocontributions. Face au choc inflationniste et en tenant compte du retard pris, la nouvelle filière devrait démarrer de façon opérationnelle à partir de 2023 et monter en puissance sur trois à quatre ans.