VINCI va exploiter sept aéroports brésiliens pour les trois prochaines décennies

(AOF) - Vinci affiche une progression de 1,19% aujourd'hui à la Bourse de Paris, à 90,20 euros par action, dans le sillage de bonnes nouvelles en provenance du Brésil. Le groupe a en effet annoncé hier soir que sa filiale Vinci Airports avait remporté l'appel d'offre de de l'ANAC (Agência Nacional de Aviaçao Civil) portant sur l'exploitation de sept aéroports de la région Nord du pays. Les aéroports en question sont ceux de Manaus, Porto Velho, Rio Branco, Boa Vista, Cruzeiro do Sul, Tabatinga et Téfé. Le montant du contrat n'a toutefois pas été révélé.

Considérés comme des portes d'entrée sur l'Amazonie et les Etats brésiliens voisins, ces aéroports ont accueilli 4,7 millions de passagers en 2019 et sont essentiels pour le désenclavement d'une région vaste de 3,8 millions de km2.

Vinci Airports aura la charge d'assurer les opérations, la maintenance et la modernisation des terminaux et des pistes, ainsi que de transformer ces aéroports en infrastructures durables, avec pour objectif zéro émission nette. Le groupe français prévoit notamment l'installation de parcs photovoltaïques, le traitement des déchets et des eaux usées, la mise en place de laboratoires de biodiversité, ainsi que des projets de puits carbone avec des ONG locales.

Par ailleurs, le groupe affirme qu'il s'emploiera à accompagner la reprise économique du Brésil en contribuant au développement du trafic passagers et de l'activité de fret à Manaus, le troisième aéroport de fret le plus important du Brésil. Pilier du développement économique et social de l'Amazonie, Manaus joue un rôle important dans l'économie brésilienne, notamment dans le domaine de l'industrie électronique en forte croissance.

"Notre feuille de route est claire : des aéroports verts pour une croissance durable", a déclaré Nicolas Notebaert, directeur général de Vinci Concessions et président de Vinci Airports. "Dans cette région isolée, où le transport aérien est essentiel, VINCI Airports transformera ces aéroports pour qu'ils soient plus résilients et durables, afin de soutenir la reprise économique du Brésil tout en préservant la planète".

En février 2021, le trafic aéroportuaire a continué de souffrir dans tous les pays où le groupe est présent. Ainsi, Vinci Airports a lui vu son trafic de passagers chuter de 84,5% en moyenne par rapport à la même période en 2020. Il a reculé de 98,3% au Royaume-Uni, de 96,4% au Cambodge ou encore de 84,6% en France. Le Brésil est le marché qui s'en est le mieux sorti avec un repli de 41%.

