VINCI va construire un réservoir de GNL au Royaume-Uni

(AOF) - Entrepose Contracting, Vinci Construction Grands Projets et Taylor Woodrow, filiales de Vinci Construction, ont remporté auprès de National Grid un contrat d'ensemblier EPC (pour "Engineering, Procurement and Construction", ou ingénierie, approvisionnement et construction) pour la réalisation d'un réservoir de gaz naturel liquéfié (GNL) de 190 000 m3 au Royaume-Uni. Situé sur l'île de Grain, sur côte Est de l'Angleterre, à 60 km de Londres, ce projet fait partie du programme d'extension de la capacité du plus grand terminal méthanier d'Europe.

Ce réservoir " à intégrité totale " comporte une cuve interne en acier à 9 % de nickel et une enceinte externe en béton précontraint coulé sur place à l'aide de coffrages glissants. Les travaux, d'un montant de 200 millions d'euros, se dérouleront jusqu'en juin 2025.

Des pratiques qui évoluent face au défi climatique

Le secteur de la construction est actuellement responsable de près de la moitié de la consommation d'énergie et d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France. Face au défi climatique, les professionnels du bâtiment se réinventent, avec notamment une place grandissante accordée à la nature et aux espaces végétalisés et l'emploi de matériaux bio sourcés ou géosourcés (bois, paille, chanvre, ouate de cellulose, liège, lin, chaume, herbe de prairie, ...).

Néanmoins, dans le neuf, les normes toujours plus nombreuses, représentent une contrainte forte. D'ailleurs, la Fédération Française du Bâtiment juge irréaliste la nouvelle norme environnementale RE 2020, qui doit entrer en vigueur en juillet 2021. Cette nouvelle norme vise à réduire la consommation énergétique d'un bâtiment neuf de 30 % par rapport à l'actuelle norme thermique RT2012 mais aussi ses émissions carbone. Le secteur demande son report d'au moins six mois.