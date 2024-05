Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: une station de traitement d'eau au Cambodge information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 17:50









(CercleFinance.com) - Vinci annonce la signature d'un contrat pour l'extension d'une station de traitement d'eau potable à Phnom Penh au Cambodge.



La régie des eaux de Phnom Penh a attribué à Vinci Construction Grands Projets le marché de l'extension de la station de traitement d'eau potable du quartier de Bakheng, situé dans le nord de la capitale cambodgienne.



Ce contrat en conception-construction, d'un montant de 94 millions d'euros, prévoit la réalisation d'une nouvelle prise d'eau dans le fleuve Mékong et d'une nouvelle ligne de traitement d'une capacité de 195 000 m3 par jour.



Il convient de rappeler que les deux premières phases de travaux de cette station - qui alimente actuellement près de deux millions d'habitants - ont été livrées en juin 2023 et en mars 2024.





