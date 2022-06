Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: une opportunité d'achat selon un analyste information fournie par Cercle Finance • 20/06/2022 à 17:38









(CercleFinance.com) - Barclays a réitéré lundi sa recommandation 'surpondérer' sur le titre Vinci, tout en relevant son objectif de cours de 113 à 114 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire juge que la dynamique dont bénéficie Vinci Airports, la division de concessions aéroportuaires, à la fois en termes de redressement du trafic aérien et de résultats, est vraisemblablement sous-estimée par le marché.



'Nous pensons que la récente sous-performance du titre constitue une opportunité', souligne-t-il dans l'étude.





Valeurs associées VINCI Euronext Paris +0.07%