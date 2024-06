Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: une nomination au comité exécutif information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 09:18









(CercleFinance.com) - Vinci a annoncé lundi que Virginie Leroy, la présidente de son pôle immobilier, rejoindrait son comité exécutif avec prise d'effet au 1er juin dernier.



Diplômée de l'Ecole polytechnique et de l'Ecole des Ponts ParisTech (ex-Ponts et Chaussées), Virginie Leroy avait intégré Vinci Immobilier en 2010 en tant que directrice de projets d'immobilier d'entreprise.



Elle avait pris en 2015 la direction du département d'aménagement et des grands projets urbains de la branche, avant de devenir directrice générale adjointe de l'immobilier d'entreprise et de l'aménagement.



Virginie Leroy avait été nommée en 2022 directrice générale de l'immobilier résidentiel et des régions avant de prendre la présidence de Vinci Immobilier l'an dernier.





Valeurs associées VINCI 105.70 EUR Euronext Paris -4.56%