Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Vinci: un contrat pour des installations en Suède information fournie par Cercle Finance • 15/05/2023 à 16:35

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de la rénovation du site Greenhouse à Solna, Humlegården Fastigheter AB a fait appel à Emil Lundgren (VINCI Energies) pour les installations électriques et de télécommunications, notamment pour le réseau de données et de fibres optiques.



Emil Lundgren 'fournit des installations durables et réutilise les ressources existantes, répondant ainsi aux exigences du projet global qui met l'accent sur l'économie circulaire', annonce la société.



Le site, destiné à devenir un espace de coworking de 28 000 m² sera un lieu de travail et de rencontre, axé sur la durabilité et le recyclage.



L'objectif est que l'ensemble du bâtiment obtienne la certification environnementale BREEAM In-Use, Very Good. Les travaux seront achevés à l'été 2024.