Vinci : un broker relève sa cible, le titre gagne 1%

(CercleFinance.com) - Vinci gagne près de 1% à Paris, le titre profitant d'une analyse d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur la valeur, avec un objectif de cours remonté de 100 à 105 euros, soit un potentiel de progression estimé à 12% pour l'action du groupe français de construction et de concessions. Dans le résumé de sa note, le broker explique 'voir toujours du potentiel de hausse avec la levée des restrictions à la mobilité'. 'Nous examinons également l'opportunité naissante des énergies renouvelables', ajoute-t-il.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +1.05%