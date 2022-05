Vinci: UBS reste à l'achat après les chiffres de trafic information fournie par Cercle Finance • 17/05/2022 à 11:33

(CercleFinance.com) - UBS note la forte reprise du trafic des aéroports. ' Le trafic autoroutier a été quelque peu faible en avril, en partie à cause du prix des carburants. Le trafic aéroportuaire continue de se redresser fortement et se situe désormais à près de 70% des niveaux de 2019 ' indique le bureau d'analyses.



UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 115 E.



Le trafic sur ses autoroutes a augmenté de 55,7% par rapport à la même période an un plus tôt, avec +71,3% sur les véhicules légers et 1,8% sur les poids lourds.



Dans le même temps, Vinci Airports annonce que son nombre de passager a été multiplié par 4,3 entre avril 2021 et 2022. Enfin, les mouvements commerciaux au sein des aéroports ont été multipliés par 2,2 entre avril 2021 et avril 2022.