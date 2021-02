Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : trimestriels salués par une envolée de +6% vers 86E Cercle Finance • 05/02/2021 à 10:45









(CercleFinance.com) - Vinci voit ses trimestriels en net repli (-62%) salués par une envolée de +6% vers 86E... toujours en vertu du 'moins pire que prévu'. Le titre ouvre un gros 'gap' au-dessus de 81,58E et s'apprête à retracer son récent zénith des 86,5E du 14 janvier. L'objectif suivant sera le re-test du zénith des 89,5E du 24/11/2020.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +6.05%